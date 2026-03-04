Kurios: Fahnenträger nicht bei der Eröffnungsfeier

Schon 2022 in Peking ist Elina Stary als 15-jähriges Küken gestartet, wurde Vierte im Riesentorlauf und Sechste im Slalom. „Jetzt bin ich reifer geworden – körperlich und mental“, sagt die Drasendorferin, die in dieser Saison starke sechs Weltcupsiege eingefuhr. Im Slalom und im Riesentorlauf sind die Siegchancen am größten, auch im Super-G und in der Kombi startet die sehbeeinträchtigte Athletin. „Mein Ziel ist eine Medaille, dann wäre ich happy“, betont die 19-Jährige.