Kurios: Fahnenträger nicht bei der Eröffnungsfeier

Wenn am Freitag die Winter-Paralympics in Italien eröffnet werden, fehlt kurioserweise Österreichs Fahnenträger-Duo Markus Salcher und Veronika Aigner. Aus Kärntner Sicht jagt mit Salcher, Elina Stary, Thomas Grochar und Nico Pajantschitsch ein Quartett in Cortina Edelmetall. Vor allem Stary ist nach sechs Weltcupsiegen Mitfavoritin.
Schon 2022 in Peking ist Elina Stary als 15-jähriges Küken gestartet, wurde Vierte im Riesentorlauf und Sechste im Slalom. „Jetzt bin ich reifer geworden – körperlich und mental“, sagt die Drasendorferin, die in dieser Saison starke sechs Weltcupsiege eingefuhr. Im Slalom und im Riesentorlauf sind die Siegchancen am größten, auch im Super-G und in der Kombi startet die sehbeeinträchtigte Athletin. „Mein Ziel ist eine Medaille, dann wäre ich happy“, betont die 19-Jährige.
