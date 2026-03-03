„Zu spät!“ – Trump verweigert dem Iran Gespräche

Mit scharfen Worten hat US-Präsident Donald Trump Verhandlungen mit der iranischen Führung eine klare Absage erteilt. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er, die iranische Luftabwehr, die Luftwaffe, die Marine und die Führung seien „ausgeschaltet“. Der Iran wolle zwar reden – doch dafür sei es „zu spät“. Zugleich betonte Trump, die USA verfügten über unbegrenzte Waffen im mittleren bis oberen Bereich – „brutales Zeug“.