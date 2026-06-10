Hongkonger Flammeninferno: 7 Personen angeklagt

Zigarette führte zu der Katastrophe

Das Feuer erfasste sieben der acht Hochhausblöcke der Wohnanlage, zu der insgesamt fast 2000 Wohneinheiten gehören. Ermittlungen zufolge hatte eine Zigarette brennbares Material entzündet. Tausende Menschen verloren durch den Brand ihr Zuhause und wurden in Behelfsunterkünften untergebracht.