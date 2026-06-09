ORF-Mitarbeiter wünschen sich Totzauer an Spitze

Eigentlich wurden die 35 Stiftungsräte gebeten, die vielversprechendsten Kandidaten für den ORF-Chefsessel bis Montag, 12 Uhr, zu nominieren und damit zu den Hearings einzuladen. Dadurch hätten alle Bewerber bei der hauseigenen „Elefantenrunde“ am Montagabend auf ORF III, die ohne große Überraschungen und Ansagen über die Bühne gegangen ist, ihre Konzepte für den krisengebeutelten Öffentlich-Rechtlichen präsentieren können.