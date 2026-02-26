Der Finanzminister kam, aß – und fuhr wieder

Wenn es um die Geldverteilung geht, da spielt naturgemäß der Finanzminister eine entscheidende Rolle. Auf der anderen Seite sitzen die Landeschefs, die sich halbjährlich bei der Landeshauptleutekonferenz treffen – zuletzt im November im südsteirischen Seggauberg. Weil es dort um die Reformpartnerschaft zwischen Bund und Ländern ging, wurde Finanzminister Markus Marterbauer dazu geladen.