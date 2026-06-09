Griechischer Minister warnt vor „Strategiewechsel“

Die Hamas habe bisher keine Anschläge außerhalb Israels durchgeführt. Der am Wochenende auf Kreta festgenommene Palästinenser sei aber in Malaysia „für terroristische Gewaltakte in Europa ausgebildet“ worden. Dies deute auf eine „gefährliche strategische Neuorientierung und eine große Bedrohung“ hin, warnte Michalis Chrysochoidis am Dienstag in einem TV-Interview. Die Hamas wolle möglicherweise in europäischen Ländern für Aufsehen sorgen.