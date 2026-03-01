Erste „grüne Batterie“ für die Steiermark geplant

Westbahn fährt ab heute auch auf der Südstrecke
Tickets ab 8,99 EUR
Der Energiekonzern Verbund plant ein millionenschweres Großprojekt im obersteirischen Mitterberg-St. Martin. Im Sommer erfolgen erste Probebohrungen, um das Projektgebiet geologisch zu erkunden, das UVP-Verfahren könnte 2027 starten. Gegenwind gibt es bislang keinen.
„Wir brauchen mehr Wasserkraftwerke“, gab Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) vor wenigen Tagen die Marschrichtung für Österreich vor. Forcieren müsse man vor allem Pumpspeicherkraftwerke. „Mit Photovoltaik alleine werden wir es nicht schaffen.“
