Aspirin erhöht das Risiko für Schlaganfälle

Bei Aspirin sei bekannt, dass es einen verzögerten Effekt habe, sagte Michael Hoffmeister vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), der nicht an der Studie beteiligt war. „Das heißt, um einen Effekt zu sehen, muss man es mindestens fünf Jahre nehmen und dann zeigt sich der Effekt erst in den folgenden Jahren.“ Das Blutungsrisiko steige beispielsweise erst mit längerer Einnahme.