Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei täglicher Einnahme

Aspirin erhöht das Risiko für Schlaganfälle

Gesund
27.02.2026 14:12
Die tägliche Einnahme von Aspirin erhöht laut einer neuen Studie das Risiko für Blutungen und ...
Die tägliche Einnahme von Aspirin erhöht laut einer neuen Studie das Risiko für Blutungen und Schlaganfälle. Gegen Darmkrebs beugt sie nicht vor, wie zuletzt mehrfach behauptet wurde (Symbolbild).(Bild: Photographee.eu - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zuletzt sind Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Aspirin empfohlen worden, um das Darmkrebsrisiko zu senken. Ein Forschungsteam aus China ist dieser Frage nun nachgegangen und fand keine ausreichenden Belege für die Behauptung – anders als für die Risiken, die mit regelmäßiger Einnahme einhergehen.

0 Kommentare

Die Forscherinnen und Forscher werteten Daten von insgesamt etwa 125.000 Menschen mit einem durchschnittlichen Krebsrisiko aus, die vor allem aus Europa und Nordamerika kommen. In sieben der herangezogenen Studien wurde eine tägliche Einnahme von Aspirin in niedriger Dosis (75 bis 100 Milligramm pro Tag) betrachtet, in dreien höhere Dosierungen. Entsprechende Studien, in denen Probandinnen und Probanden andere vergleichbare Schmerzmittel einnahmen, fand die Gruppe nicht, weshalb sie nur Aussagen über Aspirin traf.

Analysiert wurde etwa, wie häufig bei Teilnehmenden, die täglich Aspirin einnahmen, Darmkrebs auftrat. Diesen Wert verglichen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Anteil der Betroffenen in Kontrollgruppen, die kein Aspirin oder ein Placebo einnahmen. „Obwohl die Vorstellung, dass Aspirin langfristig Darmkrebs vorbeugen könnte, faszinierend ist, zeigt unsere Analyse, dass dieser Nutzen nicht garantiert und mit unmittelbaren Risiken verbunden ist“, sagte Studienautorin Zhaolun Cai von der Sichuan University in China.

Lesen Sie auch:
Paracetamol galt lange als unbedenklich – eine neue Studie warnt nun vor möglichen Risiken für ...
Vorsicht geboten
Warnung an Schwangere: Auch Paracetamol schädlich
17.08.2025
Dänische Studie zeigt:
Infarktpatienten sollten länger Aspirin einnehmen
23.08.2023

„Kein Allgemeinrezept“
Untersucht worden war eine Zeitspanne von fünf bis 15 Jahren nach Beginn der regelmäßigen Einnahme. Die Auswertung zeigte ein erhöhtes Risiko für Blutungen in oder um das Gehirn sowie ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Besonders gefährdet sind Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen. „Die weitverbreitete Verwendung von Aspirin in der Allgemeinbevölkerung wird durch die vorliegenden Erkenntnisse einfach nicht gestützt“, sagte Studienautor Dan Cao. Es gebe aber keine Empfehlung, die für alle Menschen gültig sei.

Bei Aspirin sei bekannt, dass es einen verzögerten Effekt habe, sagte Michael Hoffmeister vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), der nicht an der Studie beteiligt war. „Das heißt, um einen Effekt zu sehen, muss man es mindestens fünf Jahre nehmen und dann zeigt sich der Effekt erst in den folgenden Jahren.“ Das Blutungsrisiko steige beispielsweise erst mit längerer Einnahme.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gesund
27.02.2026 14:12
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Facharzt klärt auf
Zwänge und Panik im Kopf: Ab wann es krankhaft ist
Liebe im Alltag
Regelmäßig kleine Gesten haben die größte Wirkung
Vorsorge-Überblick
Diese regelmäßigen Check-ups halten Sie gesund
Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Mentale Stärke
Die besten Strategien, um in Balance zu bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
149.139 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.657 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
106.983 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2304 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1342 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1227 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Gesund
Bei täglicher Einnahme
Aspirin erhöht das Risiko für Schlaganfälle
„Haben keinen Nutzen“
Onkologen: „Krebsdiäten ungeeignet bis gefährlich“
Ab zur Vorsorge!
So können Sie die Darmkrebs-Gefahr minimieren
Gusto bis Gereiztheit
Die Achterbahn der ersten zuckerfreien Tage
Kinderleicht erklärt
Mama, weißt du eigentlich, wie Rotz entsteht?

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf