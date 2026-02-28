Vorteilswelt
Unfall in Vorarlberg

Auto zwischen Lkw und Hausmauer eingeklemmt

Vorarlberg
28.02.2026 12:54
Die Unfallstelle von oben.
Die Unfallstelle von oben.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Dornbirn (Vorarlberg) kam es am Freitagabend zu einem schweren Unfall zwischen einem Klein-Lkw und einem Pkw. Bei der Kollision wurde das Auto in eine Hausmauer geschoben und eingeklemmt. 

0 Kommentare

Am Freitagabend gegen 19.45 Uhr lenkte ein 29-jähriger Mann in der Dornbirner Kehlerstraße einen Klein-Laster, er hatte auch zwei Beifahrerinnen dabei. Zur selben Zeit war auch ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen unterwegs und wollte nach links in die Kehlerstraße einbiegen.

Unfall bei Kreuzung
Wie es genau zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Fest steht jedoch, dass die beiden Fahrzeuge auf der Kreuzung zusammenkrachten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in die gegenüberliegende Straße geschoben, wo es gegen die Mauer eines Hauses prallte und vom Laster eingeklemmt wurde.

Zwischen Laster und …
Zwischen Laster und …(Bild: Shourot Maurice)
... Hausmauer war der Pkw eingekeilt.
... Hausmauer war der Pkw eingekeilt.(Bild: Shourot Maurice)

Der 18-jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Während der Bergungsarbeiten war die Kehlerstraße für rund 20 Minuten gesperrt.

Vorarlberg
28.02.2026 12:54
Vorarlberg
Mehr Vorarlberg
