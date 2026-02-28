Auto zwischen Lkw und Hausmauer eingeklemmt

Unfall bei Kreuzung

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Fest steht jedoch, dass die beiden Fahrzeuge auf der Kreuzung zusammenkrachten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in die gegenüberliegende Straße geschoben, wo es gegen die Mauer eines Hauses prallte und vom Laster eingeklemmt wurde.