Lawine in Osttirol! Keine Verschütteten am Berg

Meldung von Negativlawinen wichtig

Bereits vor Wochen appellierte die Leitstelle Tirol, auch Negativlawinen – also Lawinen, bei denen niemand verschüttet wurde – zu melden. „Je nach Beschreibung der Einsatzörtlichkeiten kann es dennoch zum Einsatz von Rettungskräften kommen, um die Situation vor Ort zu verifizieren. Die Information über eine Negativlawine ist jedoch wichtig für die anrückenden Einsatzkräfte“, heißt es. Ein Alpinnotruf kann unter 140 abgesetzt werden oder über die SOS EU ALP-App gemeldet werden.