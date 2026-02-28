Verständnis in Israel: „Wir mussten es tun“

„Lasst es uns beenden“

„Es ist an der Zeit. Ich möchte nicht länger warten auf das, was kommt. Jetzt kommt es – lasst es uns beenden“, sagt eine Passantin in Tel Aviv. Und weiter: „Ich fühle mich gut, ich fühle mich sicher, alles wird gut werden.“ Eine andere sagt: „Der israelische und amerikanische Angriff auf den Iran ist etwas, das wir tun mussten. Unsere Feinde versuchen immer wieder, uns in einen Krieg zu ziehen und uns zu bedrohen. Wir müssen uns schützen.“