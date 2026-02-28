Verständnis in Israel: „Wir mussten es tun“

Viele Israelis begrüßen die neue Militärkampagne gegen den Iran. Während einige Bürger am Strand spazieren gingen oder Volleyball spielten, herrschte am Samstag eine vergleichsweise entspannte Atmosphäre in Tel Aviv. „Wir mussten es tun“, sagt eine Passantin.
Die Vereinigten Staaten und Israel führten am Samstag Angriffe auf den Iran durch und verschärften damit die Lage im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump erklärte, die Schläge sollten eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten beenden und den Iranern die Möglichkeit geben, ihre Führung zu stürzen.
„Lasst es uns beenden“
„Es ist an der Zeit. Ich möchte nicht länger warten auf das, was kommt. Jetzt kommt es – lasst es uns beenden“, sagt eine Passantin in Tel Aviv. Und weiter: „Ich fühle mich gut, ich fühle mich sicher, alles wird gut werden.“ Eine andere sagt: „Der israelische und amerikanische Angriff auf den Iran ist etwas, das wir tun mussten. Unsere Feinde versuchen immer wieder, uns in einen Krieg zu ziehen und uns zu bedrohen. Wir müssen uns schützen.“
Angriff auf den Iran am Samstag
Nach Angaben des israelischen Militärs feuerte der Iran Raketen in Richtung Israel ab. Das US-Verteidigungsministerium erklärte, die amerikanischen Angriffe trügen den Namen „Operation Epic Fury“. Die erneute Eskalation zwischen dem Iran und seinen langjährigen Gegnern trübt die Aussichten auf eine diplomatische Lösung im Streit um das iranische Atomprogramm weiter.
Weitere Meinungen hören und sehen Sie im Video oben!
