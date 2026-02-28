Hemetsberger: „So etwas macht einfach keinen Spaß“

„Es zipft mich einfach an“

„Ich bin hauptsächlich frustriert. So etwas macht einfach keinen Spaß“, sagte Hemetsberger am ORF-Mikrofon. „Jetzt tu ich ein bisschen Frust schieben, das brauche ich. Es zipft mich einfach an. Ich glaube, man kann verstehen, dass ich maximal frustriert bin, weil für so etwas tue ich es nicht.“