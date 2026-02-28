Hemetsberger: „So etwas macht einfach keinen Spaß“

Daniel Hemetsberger hat einmal mehr ein verpatztes Rennen hinter sich und ließ im ORF-Interview Frust ab: „So etwas macht einfach keinen Spaß“, sagte der Oberösterreicher im Zielraum der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen.
Mit der Startnummer fünf ins Rennen gegangen, riss Hemetsberger im oberen Teil der Strecke bereits einen großen Rückstand auf und verlor bis ins Ziel noch einige Zehntel. Am Ende betrug der Rückstand 1,5 Sekunden.
„Es zipft mich einfach an“
„Ich bin hauptsächlich frustriert. So etwas macht einfach keinen Spaß“, sagte Hemetsberger am ORF-Mikrofon. „Jetzt tu ich ein bisschen Frust schieben, das brauche ich. Es zipft mich einfach an. Ich glaube, man kann verstehen, dass ich maximal frustriert bin, weil für so etwas tue ich es nicht.“
