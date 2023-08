Infarktpatienten sollten länger Aspirin einnehmen

Hemmstoff für Zusammenballen der Blutplättchen

Der Hintergrund der wissenschaftlichen Untersuchung mit der Auswertung der Daten von 40.114 Patienten: ASS - in einer Dosierung von 50 oder hundert Milligramm pro Tag - ist seit 40 Jahren einer der wichtigsten Wirkstoffe in der Sekundärprävention von Herzinfarkt & Co. Das Medikament mit bereits weit über hundert Jahren Geschichte wirkt als Hemmstoff für das Zusammenballen von Blutplättchen. Der „Thrombozytenaggregationshemmer“ verhindert daher das Auftreten von Blutgerinnseln, welche die Ursache von Herzinfarkten und ischämischen Schlaganfällen ist. Während die Bedeutung von Aspirin in der Erstverhütung solcher akuten Herzkreislaufereignisse immer mehr zurückgedrängt wird, ist ihr Wert in der Verhinderung weiterer Infarkte oder Schlaganfälle sehr gut belegt.