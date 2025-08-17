Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorsicht geboten

Warnung an Schwangere: Auch Paracetamol schädlich

Wissenschaft
17.08.2025 16:34

Es gibt viele Medikamente, die während der Schwangerschaft tabu sind. Nun könnte auch ein bislang als „sicher“ geltendes Präparat auf diese Liste rücken: Paracetamol. Eine groß angelegte US-Studie mit Daten von mehr als 100.000 Frauen legt nahe, dass die Einnahme des Schmerzmittels dem ungeborenen Kind schaden könnte. Bislang galt Paracetamol als unbedenklich für Schwangere.

0 Kommentare

Das Schmerzmittel Paracetamol, das von vielen Schwangeren regelmäßig gegen Fieber oder Schmerzen eingenommen und zumeist als einziges Mittel empfohlen wird, könnte einem neuen Forschungsbericht zufolge, der am Freitag bekannt wurde, das Risiko für neurologische Entwicklungsstörungen beim Kind erhöhen.

Studien-Autor besorgt
Eine internationale Analyse von 46 Studien mit mehr als 100.000 Teilnehmerinnen legt nahe, dass eine pränatale Exposition mit Paracetamol die Wahrscheinlichkeit für Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) erhöht.

Die Untersuchung wurde von einem Team der Icahn School of Medicine at Mount Sinai durchgeführt und im Fachjournal „BMC Environmental Health“ veröffentlicht. „Aufgrund der weitverbreiteten Anwendung dieses Medikaments könnte bereits eine kleine Risikoerhöhung erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben“, warnte Hauptautor Didier Prada.

Paracetamol galt lange als unbedenklich – eine neue Studie warnt nun vor möglichen Risiken für ...
Paracetamol galt lange als unbedenklich – eine neue Studie warnt nun vor möglichen Risiken für ungeborene Kinder.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Vorsicht geboten
Paracetamol gilt bislang als vergleichsweise sicheres Schmerzmittel in der Schwangerschaft. Nach Schätzungen nehmen weltweit mehr als die Hälfte aller Schwangeren das Präparat zumindest zeitweise ein. Die neuen Ergebnisse stellen diese Praxis nun infrage und legen nahe, dass ein vorsichtigerer Umgang notwendig sein könnte. 

Lesen Sie auch:
Gesundheitliche Vorsorge während der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt schützt Mutter und ...
Krone Plus Logo
Gynäkologe klärt auf
Wichtige Untersuchungen in der Schwangerschaft
15.12.2024
Krone Plus Logo
Keine Heilung
Wenn Schmerzmittel nicht mehr wirken: Endometriose
29.10.2024

Die Forschenden verweisen darauf, dass Paracetamol die Plazentaschranke überwinden kann. Dies könne oxidativen Stress auslösen, den Hormonhaushalt beeinflussen und epigenetische Veränderungen hervorrufen, die wiederum die Gehirnentwicklung des Fötus beeinträchtigen könnten.

Die Empfehlung lautet: Das Medikament nur zurückhaltend und zeitlich begrenzt einzusetzen, bis hochwertige Studien genauere Ergebnisse liefern. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
190.338 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
158.802 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
130.630 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1949 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1885 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1704 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Mehr Wissenschaft
Vorsicht geboten
Warnung an Schwangere: Auch Paracetamol schädlich
Juwel im Vatikan
Michelangelos „Jüngstes Gericht“ wird restauriert
Neue Beweise
Hallstatt war schon in der Steinzeit beliebt
Studie zeigt auf:
So schlägt die Tasse Kaffee auf unser Gemüt
Infrastrukturprojekt
Kärntens Brücken bekommen bald digitale Zwillinge
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf