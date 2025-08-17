Warnung an Schwangere: Auch Paracetamol schädlich

Es gibt viele Medikamente, die während der Schwangerschaft tabu sind. Nun könnte auch ein bislang als „sicher“ geltendes Präparat auf diese Liste rücken: Paracetamol. Eine groß angelegte US-Studie mit Daten von mehr als 100.000 Frauen legt nahe, dass die Einnahme des Schmerzmittels dem ungeborenen Kind schaden könnte. Bislang galt Paracetamol als unbedenklich für Schwangere.