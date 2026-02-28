Darum sind Sneaker und Jeans am Kulm verboten

Schauplatz Iran: Der Sohn des Schah steht bereit
„Krone“-Kommentar
Zahlreiche Vorschriften machen es Veranstaltern in Österreich zunehmend schwieriger. Davon sind auch Sportevents nicht ausgenommen. Die ein oder andere „Regel“ sorgt bei Verantwortlichen für Kopfschmerzen, bei Unbeteiligten wohl für Kopfschütteln. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Michael Gratzer.
Vurschrift is Vurschrift! Vorurteile über Österreichs Paragrafen-Dschungel gibt es genug. Nicht selten werden gewisse Gesetze und Verordnungen hinterfragt. Sicher nicht zu Unrecht. Bei Großveranstaltungen wie dem Skifliegen am Kulm könnte man sich bei so mancher aber am Kopf kratzen. Ein paar Beispiele gefällig?
