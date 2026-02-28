Iran-Krieg: AUA streicht Flüge, Krisenstab tagte

246 österreichische Staatsbürger im Iran

Außerdem passte die Behörde die Reisewarnung für Israel, Katar, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Kuwait, Iran und den Irak an: Es gilt nun die höchste Warnstufe für diese Länder. Aktuell befinden sich 246 österreichische Staatsbürger im Iran, zwei davon sind als Reisende registriert, teilte das Außenministerium gegenüber der „Krone“ mit. Über Verletzte oder Todesopfer würden aktuell keine Informationen vorliegen. Man stehe mit den Botschaften vor Ort in engem Kontakt, so Ministerin Beate Meinl-Reisinger.