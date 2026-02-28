Vorteilswelt
Haft nach Fall Anna

Garagenraub: Vierter Verdächtiger festgenommen

Wien
28.02.2026 12:00
Für zwei Verdächtige klickten bereits Anfang Juni 2025 die Handschellen.
Für zwei Verdächtige klickten bereits Anfang Juni 2025 die Handschellen.(Bild: Thomas - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem brutalen Garagenraub Anfang Juni 2025 in Wien-Simmering, bei dem zunächst mehrere Verdächtige im Fokus standen, ist nun ein weiterer Beschuldigter festgenommen worden. Brisant: Zwei der jungen Männer waren auch im Zusammenhang mit dem Fall Anna vor Gericht gestanden und freigesprochen worden.

Der Überfall war am 2. Juni 2025 in einer Parkgarage in der Svetelskygasse am Leberberg. Ein Arbeiter war mit seinem Kastenwagen in die Garage gefahren und gerade ausgestiegen, als mehrere Täter auf ihn losgegangen sein sollen. Laut Ermittlungen setzten sie Pfefferspray ein und attackierten das Opfer mit Fäusten. Mit mehreren hundert Euro Bargeld flüchteten die Angreifer. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und musste im Spital behandelt werden.

Beschuldigte im Fall Anna freigesprochen
Brisant: Zwei der Beteiligten standen bereits im vergangenen Jahr im Fokus der Justiz. Sie waren Angeklagte im Prozess rund um den mutmaßlichen Missbrauch der Zwölfjährigen „Anna“, wurden jedoch – wie weitere Beschuldigte – freigesprochen.

Lesen Sie auch:
Im Fall Anna freigesprochen – und jetzt doch in Haft
Kommissar DNA
Festnahme nach Fall Anna: Es war Pfefferspray-Raub
17.11.2025
6 Wochen nach Prozess
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
17.11.2025

Bereits im November 2025 wurde ein 21-Jähriger nach einem DNA-Treffer festgenommen. Er belastete einen 17-Jährigen, der später einen weiteren mutmaßlichen Komplizen nannte. Bei einer WEGA-Hausdurchsuchung Ende Jänner 2026 wurden ein Pfefferspray und eine Schreckschusswaffe sichergestellt sowie ein 23-Jähriger festgenommen.

Mögliche weitere Raubdelikte
Vor wenigen Tagen klickten auch für einen 24-Jährigen die Handschellen. Nach aktuellen Informationen soll im Zuge der Ermittlungen rund um den Garagenraub somit der letzte Verdächtige ausgeforscht und festgenommen worden sein. Weitere Ermittlungen sind im Gange, da der Verdacht besteht, dass die Gruppe für weitere ungeklärte Raubdelikte verantwortlich sein könnte.

Wien
28.02.2026 12:00
Wien
