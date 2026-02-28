Garagenraub: Vierter Verdächtiger festgenommen

Der Überfall war am 2. Juni 2025 in einer Parkgarage in der Svetelskygasse am Leberberg. Ein Arbeiter war mit seinem Kastenwagen in die Garage gefahren und gerade ausgestiegen, als mehrere Täter auf ihn losgegangen sein sollen. Laut Ermittlungen setzten sie Pfefferspray ein und attackierten das Opfer mit Fäusten. Mit mehreren hundert Euro Bargeld flüchteten die Angreifer. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und musste im Spital behandelt werden.