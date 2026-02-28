Garagenraub: Vierter Verdächtiger festgenommen

Nach dem brutalen Garagenraub Anfang Juni 2025 in Wien-Simmering, bei dem zunächst mehrere Verdächtige im Fokus standen, ist nun ein weiterer Beschuldigter festgenommen worden. Brisant: Zwei der jungen Männer waren auch im Zusammenhang mit dem Fall Anna vor Gericht gestanden und freigesprochen worden.
Der Überfall war am 2. Juni 2025 in einer Parkgarage in der Svetelskygasse am Leberberg. Ein Arbeiter war mit seinem Kastenwagen in die Garage gefahren und gerade ausgestiegen, als mehrere Täter auf ihn losgegangen sein sollen. Laut Ermittlungen setzten sie Pfefferspray ein und attackierten das Opfer mit Fäusten. Mit mehreren hundert Euro Bargeld flüchteten die Angreifer. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und musste im Spital behandelt werden.
Beschuldigte im Fall Anna freigesprochen
Brisant: Zwei der Beteiligten standen bereits im vergangenen Jahr im Fokus der Justiz. Sie waren Angeklagte im Prozess rund um den mutmaßlichen Missbrauch der Zwölfjährigen „Anna“, wurden jedoch – wie weitere Beschuldigte – freigesprochen.
Bereits im November 2025 wurde ein 21-Jähriger nach einem DNA-Treffer festgenommen. Er belastete einen 17-Jährigen, der später einen weiteren mutmaßlichen Komplizen nannte. Bei einer WEGA-Hausdurchsuchung Ende Jänner 2026 wurden ein Pfefferspray und eine Schreckschusswaffe sichergestellt sowie ein 23-Jähriger festgenommen.
Mögliche weitere Raubdelikte
Vor wenigen Tagen klickten auch für einen 24-Jährigen die Handschellen. Nach aktuellen Informationen soll im Zuge der Ermittlungen rund um den Garagenraub somit der letzte Verdächtige ausgeforscht und festgenommen worden sein. Weitere Ermittlungen sind im Gange, da der Verdacht besteht, dass die Gruppe für weitere ungeklärte Raubdelikte verantwortlich sein könnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.