Rechtsextreme Straftaten nahmen 2025 erneut zu

SPÖ: „Nicht an steigende Zahlen gewöhnen“

Sabine Schatz, die als SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur seit Jahren regelmäßig die Zahl der rechtsextremistischen Straftaten im Innenministerium abfragt, zeigte sich in einer Aussendung von der Entwicklung alarmiert. „Wir dürfen uns nicht an steigende Zahlen gewöhnen“, betonte sie und forderte „eine Politik, die hinschaut und handelt“. Konkret forderte Schatz neben einer klaren politischen Haltung auch ausreichend Ressourcen für Präventionsarbeit, politische Bildung und Beratungsstellen und eine konsequente Strafverfolgung. Der Nationale Aktionsplan gegen Rechtsextremismus sei eine wichtige Grundlage für eine wirksame Präventions- und Interventionsarbeit.