Sexy Swarovski, harsche Kritik & ein Direkt-Ticket

In der neuen „Let‘s Dance“-Staffel auf RTL glänzte Victoria Swarovski in einem Traum aus Spitze und sorgte mit neuer Haarfarbe für Getuschel. Und ein Kandidat wuchs schon in der ersten Show über sich hinaus: Der Schweizer Joel Mattli wirbelt mit beeindruckender Leichtigkeit über das Parkett. Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack tanzte sich souverän an die Spitze der Frauen. Um sie herum eine bunte Runde aus bekannten Gesichtern, die alle dasselbe wollen: Punkte, Applaus und den begehrten Titel.
„Ninja Warrior Germany“-Kletterer Mattli hängte die Latte für die anderen Kandidaten bei der RTL-Show gleich zu Beginn weit nach oben. Dank des Votums der Zuschauerinnen und Zuschauer erhielt der 31-Jährige in der ersten Ausgabe das sogenannte Direkt-Ticket. Damit kann er in der nächsten Folge von „Let‘s Dance“ nicht rausfliegen.
Der Schweizer Sportler war auch der Jury-Liebling am Freitagabend. Für seinen Jive, der als anspruchsvoller Tanz gilt, sammelte er 22 Punkte. „Der holt heute das Direkt-Ticket“, prognostizierte nach der Darbietung der eigentlich mehr als kritische „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi.
„Wie ein Storch im Salat“
„Das war der beste Tanz, den ich jemals in einer Kennenlernshow gesehen habe“, urteilte Llambi fast überschwänglich – und startete auf Instagram direkt ein Voting. Darin forderte er seine rund 125.000 Follower auf, abzustimmen, ob Mattli beim nächsten Latein-Tanz mit oder ohne Sakko (also oben ohne) auftreten soll. Die Antwort fiel eindeutig aus.
Weniger überzeugend waren dagegen Social-Media-Star Willi Whey (31) und Internetberühmtheit Vanessa Borck. Llambis Urteil zu der 29-Jährigen: „Wie ein Storch im Salat.“ Die beiden konnten in ihren jeweiligen Gruppentänzen nur jeweils zehn Punkte holen.
Swarovski im sexy Spitzenkleid
Hingucker waren aber nicht nur die tanzenden Promis, sondern auch Victoria Swarovski, die auch dieses Jahr wieder an der Seite von Daniel Hartwich durch die Show führt. Die 32-Jährige präsentierte nämlich nicht nur ihre dunkleren Haare, sondern sah in einem Spitzenkleid, das sich wie ein Hauch von Nichts um ihre tollen Kurven legte, einfach fantastisch aus!
Für eine kleine Überraschung auf der Jury-Bank sorgte hingegen Jorge González, der eine etwas größere Typveränderung hingelegt hat. Statt mit seinen typisch dunklen Haaren überraschte er mit einer gelben Mähne.
Bunte Mischung am Parkett
In der nunmehr 19. Staffel schickt RTL wieder eine recht „Let‘s Dance“-typische Promi-Mischung aufs Parkett. Vertreter klassischer Prominenz-Berufe wie der Schauspielerei treffen auf jüngere Internet-Stars sowie Abkömmlinge anderer Formate. Jeder von ihnen bekommt eine Profitänzerin oder einen Profitänzer als Coach an die Seite. Ein Paar gewinnt am Ende einen großen Discokugel-Pokal sowie den Ehrentitel „Dancing Star 2026“.
Mit dabei sind diesmal etwa auch Schauspielerin Esther Schweins (55, „RTL Samstag Nacht“), No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (43), Moderatorin Sonya Kraus (52, „talk talk talk“) sowie Content-Creatorin Betty Taube (31).
Bei den Männern gingen unter anderem der chronisch hibbelige Sänger Ross Antony (51, früher Bro‘Sis) und Komiker Simon Gosejohann (50, „Comedystreet“) an den Start. Die überraschendste Figur ist wohl Gustav Schäfer, der als Schlagzeuger von Tokio Hotel bisher im langen Schatten seiner sehr präsenten Bandkollegen Bill und Tom Kaulitz stand.
„Was eine geile Staffel“, kommentierte Twitch-Star Jens „Knossi“ Knossalla, der wie viele andere Promis im Publikum saß.
