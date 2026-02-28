Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Moment zum Handeln“

Nachlese: Trumps achtminütige Rede im Wortlaut

Außenpolitik
28.02.2026 12:12
Porträt von krone.at
Von krone.at

Israel und die USA haben massive Luftangriffe gegen den Iran begonnen. US-Präsident Donald Trump begründete das militärische Vorgehen am Samstag in einer Ansprache mit „Bedrohungen“ durch den Iran für die USA und andere Länder. Die wichtigsten Passagen von Trumps Erklärung lesen Sie hier im Wortlaut.

0 Kommentare

„Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten haben große Kampfeinsätze im Iran begonnen. Unser Ziel ist es, die amerikanische Bevölkerung zu verteidigen, indem wir die unmittelbaren Bedrohungen durch das iranische Regime ausschalten, eine bösartige Gruppe von sehr harten, furchtbaren Menschen. Seine bedrohenden Aktivitäten gefährden direkt die Vereinigten Staaten, unsere Soldaten, unsere Stützpunkte im Ausland und unsere Verbündeten in aller Welt.“

„Seit 47 Jahren skandiert das iranische Regime ‘Tod Amerika‘ und führt eine endlose Kampagne des Blutvergießens und Massenmordes gegen die USA, unsere Soldaten, und unschuldige Menschen in vielen, vielen Ländern.“ (...)

„Es war immer die Politik der Vereinigten Staaten, insbesondere meiner Regierung, dass dieses terroristische Regime nie eine Atomwaffe besitzen darf. Ich sage es noch einmal: Sie dürfen nie eine Atomwaffe besitzen. Deswegen hat Operation ‘Midnight Hammer‘ im vergangenen Juni das Atomprogramms des Regimes in Fordow, Natanz und Isfahan ausgelöscht. Nach diesem Angriff haben wir sie gewarnt, niemals das bösartige Streben nach Atomwaffen wieder aufzunehmen, und wir haben wiederholt versucht, einen Deal abzuschließen.“ (...)

„Wir werden sicherstellen, dass die terroristischen Verbündeten in der Region nicht länger die ...
„Wir werden sicherstellen, dass die terroristischen Verbündeten in der Region nicht länger die Region oder die Welt destabilisieren und unsere Streitkräfte angreifen können“, so Trump in seiner Rede.(Bild: AFP/CHRIS DELMAS)

„Aber der Iran hat das verweigert, wie er es schon seit Jahrzehnten getan hat. Sie haben jede Chance zurückgewiesen, auf ihre atomaren Ambitionen zu verzichten. Und wir können das nicht länger hinnehmen.“ (...)

„Stellen Sie sich nur vor, wie ermutigt dieses Regime wäre, wenn es jemals Atomwaffen hätte, um seine Botschaft zu verbreiten. Aus diesen Gründen unternimmt das US-Militär einen massiven und andauernden Einsatz, um diese bösartige, radikale Diktatur daran zu hindern, Amerika und unsere zentralen Interessen der nationalen Sicherheit zu bedrohen. Wir werden ihre Raketen zerstören und ihre Raketenindustrie dem Erdboden gleichmachen. Sie wird vollständig ausradiert. Wir werden ihre Marine vernichten.

„Wir werden sicherstellen, dass die terroristischen Verbündeten in der Region nicht länger die Region oder die Welt destabilisieren und unsere Streitkräfte angreifen können, dass sie nicht länger ihre selbst hergestellten Sprengsätze (...) verwenden können, die Tausende und Abertausende Menschen verletzen und töten, darunter viele Amerikaner. Und wir werden sicherstellen, dass der Iran nicht in den Besitz einer Atomwaffe gelangt.“

„Es ist eine ganz einfache Botschaft: Sie werden niemals eine Atomwaffe haben. Das Regime wird bald feststellen, dass niemand die Stärke und Macht der Streitkräfte der USA herausfordern sollte.“ (...)

„Meine Regierung hat jeden erdenklichen Schritt unternommen, um das Risiko für US-Angehörige in der Region auf ein Minimum zu begrenzen. Trotzdem, und ich sage das nicht leichtfertig: Das iranische Regime will töten. Mutige amerikanische Helden könnten ums Leben kommen, wir könnten Opfer haben. Das passiert oft im Krieg. Aber wir tun das nicht nur für jetzt. Wir tun das für die Zukunft. Und es ist eine edle Mission.“ (...)

„An die Angehörigen der islamischen Revolutionsgarden, der Streitkräfte und alle Polizisten sage ich heute Nacht, dass ihr eure Waffen niederlegen müsst und ihr werdet absolute Immunität haben. Andernfalls droht euch der sichere Tod. Also legt eure Waffen nieder, ihr werdet fair behandelt.“ (...)

„An das großartige, stolze Volk des Iran: Ich sage heute Nacht, dass die Stunde eurer Freiheit nahe ist. Schützt euch. Verlasst nicht eure Häuser. Es ist draußen sehr gefährlich, Bomben werden überall niedergehen. Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung. Ihr werdet sie übernehmen können. Das wird wahrscheinlich eure einzige Chance in Generationen sein.“

Lesen Sie auch:
Israel hat einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet, die USA beteiligen sich an den ...
krone.at tickert live
Israel zeigt Angriff: Flächenbrand im Nahen Osten
28.02.2026
246 Österreicher
Iran-Krieg: AUA streicht Flüge, Krisenstab tagte
28.02.2026

„Viele Jahre lang habt ihr um amerikanische Hilfe gebeten, aber ihr habt sie nie erhalten. Kein Präsident war bereit, zu tun, was ich heute Nacht bereit bin zu tun. Jetzt habt ihr einen Präsidenten, der euch gibt, was ihr wollt. Lasst uns also sehen, was ihr damit anfängt. Amerika unterstützt euch mit überwältigender Stärke und zerstörerischer Kraft. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Kontrolle über euer Schicksal zu ergreifen und die florierende und glorreiche Zukunft zu entfesseln, die in eurer Reichweite liegt.“

„Das ist der Moment zum Handeln. Lasst ihn nicht vorüberziehen. Möge Gott die mutigen Männer und Frauen der US-Streitkräfte segnen. Möge Gott die Vereinigten Staaten von Amerika segnen. Möge Gott Sie alle segnen. Vielen Dank.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
28.02.2026 12:12
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
112.771 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
103.716 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Nach US-Angriff: Naher Osten wird zum Pulverfass
100.024 mal gelesen
Israel hat einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet, die USA beteiligen sich an den ...
Außenpolitik
Nach US-Angriff: Naher Osten wird zum Pulverfass
2498 mal kommentiert
Israel hat einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet, die USA beteiligen sich an den ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1567 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1342 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Mehr Außenpolitik
Das sagen die Bürger
Verständnis in Israel: „Wir mussten es tun“
krone.at tickert live
Israel zeigt Angriff: Flächenbrand im Nahen Osten
„Moment zum Handeln“
Nachlese: Trumps achtminütige Rede im Wortlaut
246 Österreicher
Iran-Krieg: AUA streicht Flüge, Krisenstab tagte
Durchwachsene Bilanz
Ein Jahr Regierung: „2026 müssen Reformen kommen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf