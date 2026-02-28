Nachlese: Trumps achtminütige Rede im Wortlaut

Israel und die USA haben massive Luftangriffe gegen den Iran begonnen. US-Präsident Donald Trump begründete das militärische Vorgehen am Samstag in einer Ansprache mit „Bedrohungen“ durch den Iran für die USA und andere Länder. Die wichtigsten Passagen von Trumps Erklärung lesen Sie hier im Wortlaut.
„Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten haben große Kampfeinsätze im Iran begonnen. Unser Ziel ist es, die amerikanische Bevölkerung zu verteidigen, indem wir die unmittelbaren Bedrohungen durch das iranische Regime ausschalten, eine bösartige Gruppe von sehr harten, furchtbaren Menschen. Seine bedrohenden Aktivitäten gefährden direkt die Vereinigten Staaten, unsere Soldaten, unsere Stützpunkte im Ausland und unsere Verbündeten in aller Welt.“
„Seit 47 Jahren skandiert das iranische Regime ‘Tod Amerika‘ und führt eine endlose Kampagne des Blutvergießens und Massenmordes gegen die USA, unsere Soldaten, und unschuldige Menschen in vielen, vielen Ländern.“ (...)
„Es war immer die Politik der Vereinigten Staaten, insbesondere meiner Regierung, dass dieses terroristische Regime nie eine Atomwaffe besitzen darf. Ich sage es noch einmal: Sie dürfen nie eine Atomwaffe besitzen. Deswegen hat Operation ‘Midnight Hammer‘ im vergangenen Juni das Atomprogramms des Regimes in Fordow, Natanz und Isfahan ausgelöscht. Nach diesem Angriff haben wir sie gewarnt, niemals das bösartige Streben nach Atomwaffen wieder aufzunehmen, und wir haben wiederholt versucht, einen Deal abzuschließen.“ (...)
„Aber der Iran hat das verweigert, wie er es schon seit Jahrzehnten getan hat. Sie haben jede Chance zurückgewiesen, auf ihre atomaren Ambitionen zu verzichten. Und wir können das nicht länger hinnehmen.“ (...)
„Stellen Sie sich nur vor, wie ermutigt dieses Regime wäre, wenn es jemals Atomwaffen hätte, um seine Botschaft zu verbreiten. Aus diesen Gründen unternimmt das US-Militär einen massiven und andauernden Einsatz, um diese bösartige, radikale Diktatur daran zu hindern, Amerika und unsere zentralen Interessen der nationalen Sicherheit zu bedrohen. Wir werden ihre Raketen zerstören und ihre Raketenindustrie dem Erdboden gleichmachen. Sie wird vollständig ausradiert. Wir werden ihre Marine vernichten.
„Wir werden sicherstellen, dass die terroristischen Verbündeten in der Region nicht länger die Region oder die Welt destabilisieren und unsere Streitkräfte angreifen können, dass sie nicht länger ihre selbst hergestellten Sprengsätze (...) verwenden können, die Tausende und Abertausende Menschen verletzen und töten, darunter viele Amerikaner. Und wir werden sicherstellen, dass der Iran nicht in den Besitz einer Atomwaffe gelangt.“
„Es ist eine ganz einfache Botschaft: Sie werden niemals eine Atomwaffe haben. Das Regime wird bald feststellen, dass niemand die Stärke und Macht der Streitkräfte der USA herausfordern sollte.“ (...)
„Meine Regierung hat jeden erdenklichen Schritt unternommen, um das Risiko für US-Angehörige in der Region auf ein Minimum zu begrenzen. Trotzdem, und ich sage das nicht leichtfertig: Das iranische Regime will töten. Mutige amerikanische Helden könnten ums Leben kommen, wir könnten Opfer haben. Das passiert oft im Krieg. Aber wir tun das nicht nur für jetzt. Wir tun das für die Zukunft. Und es ist eine edle Mission.“ (...)
„An die Angehörigen der islamischen Revolutionsgarden, der Streitkräfte und alle Polizisten sage ich heute Nacht, dass ihr eure Waffen niederlegen müsst und ihr werdet absolute Immunität haben. Andernfalls droht euch der sichere Tod. Also legt eure Waffen nieder, ihr werdet fair behandelt.“ (...)
„An das großartige, stolze Volk des Iran: Ich sage heute Nacht, dass die Stunde eurer Freiheit nahe ist. Schützt euch. Verlasst nicht eure Häuser. Es ist draußen sehr gefährlich, Bomben werden überall niedergehen. Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung. Ihr werdet sie übernehmen können. Das wird wahrscheinlich eure einzige Chance in Generationen sein.“
„Viele Jahre lang habt ihr um amerikanische Hilfe gebeten, aber ihr habt sie nie erhalten. Kein Präsident war bereit, zu tun, was ich heute Nacht bereit bin zu tun. Jetzt habt ihr einen Präsidenten, der euch gibt, was ihr wollt. Lasst uns also sehen, was ihr damit anfängt. Amerika unterstützt euch mit überwältigender Stärke und zerstörerischer Kraft. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Kontrolle über euer Schicksal zu ergreifen und die florierende und glorreiche Zukunft zu entfesseln, die in eurer Reichweite liegt.“
„Das ist der Moment zum Handeln. Lasst ihn nicht vorüberziehen. Möge Gott die mutigen Männer und Frauen der US-Streitkräfte segnen. Möge Gott die Vereinigten Staaten von Amerika segnen. Möge Gott Sie alle segnen. Vielen Dank.“
