Die Pollensaison 2026 steht in den Startlöchern

Nach einem vergleichsweise milden Pollenjahr 2025 müssen sich Allergiker 2026 auf eine deutlich stärkere Frühblühersaison einstellen. Vor allem die Hasel zeigt heuer einen überdurchschnittlichen Kätzchenbesatz, was auf einen intensiveren Pollenflug hindeutet. Auch die Birke weist mehr männliche Blühstände auf als im Vorjahr.
Zusätzlich verzögert der kühle Winter den Blühstart, was die Belastung zeitlich bündeln könnte, berichtet der Pollenservice der MedUni Wien.
Hasel, Erle und Birke gehören zur Familie der Birkengewächse und sind untereinander kreuzreaktiv. Das kann zu verstärkten Symptomen und zusätzlichen Reaktionen auf bestimmte Lebensmittel wie Nüsse, Äpfel oder Karotten führen.
