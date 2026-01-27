Vorteilswelt
Stärker als im Vorjahr

Die Pollensaison 2026 steht in den Startlöchern

Österreich
27.01.2026 10:51
Rückblickend betrachtet verlief die Pollensaison 2025 ungewöhnlich schwach. Die ...
Rückblickend betrachtet verlief die Pollensaison 2025 ungewöhnlich schwach. Die Birkenpollensaison erreichte laut Messdaten sogar einen der niedrigsten Werte der vergangenen 50 Jahre. Auch Hasel, Beifuß und Ragweed blieben unter dem langjährigen Durchschnitt.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem vergleichsweise milden Pollenjahr 2025 müssen sich Allergiker 2026 auf eine deutlich stärkere Frühblühersaison einstellen. Vor allem die Hasel zeigt heuer einen überdurchschnittlichen Kätzchenbesatz, was auf einen intensiveren Pollenflug hindeutet. Auch die Birke weist mehr männliche Blühstände auf als im Vorjahr. 

Zusätzlich verzögert der kühle Winter den Blühstart, was die Belastung zeitlich bündeln könnte, berichtet der Pollenservice der MedUni Wien.

  • Die Haselpollensaison steht unmittelbar bevor. Erste Pflanzen haben an sonnigen Standorten bereits Blühbereitschaft erreicht. Besonders in Wien trägt die Baumhasel als häufig gepflanzter Stadtbaum zum erwarteten Anstieg bei. Bei Temperaturen ab fünf Grad Celsius und Sonnenschein ist mit ersten relevanten Pollenkonzentrationen zu rechnen.
  • Komplex gestaltet sich auch die Erlenpollensaison. Während die früh blühende Purpurerle bereits abklingt, folgen Grau- und Schwarzerle meist ab Februar. Allergikern wird empfohlen, Auwälder und Donauufer in dieser Phase möglichst zu meiden.
  • Für die Birke zeichnet sich nach dem schwachen Vorjahr ebenfalls eine stärkere Saison ab. Der überdurchschnittliche Kätzchenbesatz deutet auf hohes Pollenpotenzial hin, das jedoch stark von den Wetterbedingungen während der Blüte abhängt.

Hasel, Erle und Birke gehören zur Familie der Birkengewächse und sind untereinander kreuzreaktiv. Das kann zu verstärkten Symptomen und zusätzlichen Reaktionen auf bestimmte Lebensmittel wie Nüsse, Äpfel oder Karotten führen.

