Die Pollensaison 2026 steht in den Startlöchern

Nach einem vergleichsweise milden Pollenjahr 2025 müssen sich Allergiker 2026 auf eine deutlich stärkere Frühblühersaison einstellen. Vor allem die Hasel zeigt heuer einen überdurchschnittlichen Kätzchenbesatz, was auf einen intensiveren Pollenflug hindeutet. Auch die Birke weist mehr männliche Blühstände auf als im Vorjahr.