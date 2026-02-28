Odermatt rechnet ab: „Leute, die wenig verstehen“

Nach seinem Abfahrtssieg in Garmisch – dem 54. Weltcupsieg seiner Karriere – hat Marco Odermatt mit seinen Kritikern abgerechnet. Diejenigen, die behauptet hatten, der Schweizer würde eine schlechte Saison fahren, hätten keine Ahnung, so der überlegene Gesamtweltcup-Leader im ORF-Interview.
Hintergrund: Während sein Landsmann Franjo von Allmen mit drei Goldmedaillen aus Bormio abreiste, sprangen für Odermatt „nur“ eine Bronze- und zwei Silbermedaillen heraus.
In vier Wertungen in Führung
Rasch wurde von einer Wachablöse im Schweizer Ski-Team gesprochen, Odermatt würde zudem eine für seine Verhältnisse schwache Saison fahren. 587 Punkte trennen den Schweizer im Weltcupstand aktuell von seinem ersten Verfolger Lucas Pinheiro Braathen und auch in der Abfahrts-, Super-G- sowie Riesenslalom-Wertung hat der dreifache Weltmeister die Nase vorn. Von einer Wachablöse will Odermatt, der mit Sieg Nummer 54 mit Legende Hermann Maier gleichzog, folglich nichts wissen.
„Wenn man drei Olympiamedaillen mit nach Hause nimmt und die Standings anführt für die Kugeln, dann sind das Aussagen von Leuten, die wenig verstehen vom Skisport“, rechnete der Weltcup-Dominator mit seinen Kritikern ab.
