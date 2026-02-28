Odermatt rechnet ab: „Leute, die wenig verstehen“

In vier Wertungen in Führung

Rasch wurde von einer Wachablöse im Schweizer Ski-Team gesprochen, Odermatt würde zudem eine für seine Verhältnisse schwache Saison fahren. 587 Punkte trennen den Schweizer im Weltcupstand aktuell von seinem ersten Verfolger Lucas Pinheiro Braathen und auch in der Abfahrts-, Super-G- sowie Riesenslalom-Wertung hat der dreifache Weltmeister die Nase vorn. Von einer Wachablöse will Odermatt, der mit Sieg Nummer 54 mit Legende Hermann Maier gleichzog, folglich nichts wissen.