Anbieter macht Strom zu Spitzenzeiten kostenlos

Überschuss an Kunden weitergegeben

„Zu diesen Zeiten haben wir im Sommer meist einen Stromüberschuss“, erklärt Horst Ebner, Leiter der Strom- und Gasabteilung bei Gutmann. Dieser Überschuss, der sich durch geringeren Verbrauch und Spitzen in der Sonnenstrom-Produktion ergibt, führe dazu, dass die Preise fallen, teils sogar unter null. „Happy Hour – volle Power“ soll also nicht nur neue Kunden locken, sondern auch stabilisierend wirken: Man erwartet, dass der Strom dadurch vermehrt nach Verfügbarkeit genutzt wird.