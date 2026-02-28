Vorteilswelt
Iran-Krieg: Wird der Sprit nun teurer?

Forum
28.02.2026 11:27
Viele befürchten nun, dass das Tanken teurer wird.
Viele befürchten nun, dass das Tanken teurer wird.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Community
Von Community

Nach dem Präventivschlag Israels und der USA auf den Iran droht eine unkontrollierbare Eskalation im Nahen Osten. Viele befürchten nun auch Auswirkungen auf die internationale Wirtschaft. Unsere Frage vom 28. Februar lautet deshalb: „Iran-Krieg: Erwarten Sie Auswirkungen auf die Spritpreise?“

Glauben Sie, dass die aktuellen Ereignisse in den nächsten Tagen zu spürbaren Preissprüngen an unseren Tankstellen führen könnten? Wie sicher fühlen Sie sich bezüglich der europäischen Energieversorgung? Welche Rolle sollte Europa in diesem Konflikt einnehmen, um die Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft so gering wie möglich zu halten?

Teilen Sie Ihre Meinungen dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

