Neuer GAK-Tormann lernte unter Weltmeistern

Wiegele als Paradebeispiel

„Er hat es super gemacht. Er ist ein gutes Beispiel, wozu eine Leihe führen kann“, so Stolz, der fokussiert ist: „Für mich und uns gibt es hier nur ein Ziel – und das ist der Klassenerhalt“, sagt der Brucker, der bereits als Jugendlicher beim GAK gespielt hat. „Wir waren vier Brucker Burschen. Und unsere Eltern haben uns viermal in der Woche nach Graz zum Training kutschiert.“ Dass er irgendwann einmal selbst in der Bundesliga im GAK-Tor stehen würde, war damals nur ein ferner Traum.