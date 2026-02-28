Seltene Erkrankungen: Der lange Weg zur Therapie

Der Weg zur richtigen Diagnose ist lang

Aufgrund des meist sehr spezifischen Krankheitsbildes ist der Weg von den ersten Symptomen bis hin zur korrekten bestätigten Diagnose bei Rare Diseases kompliziert und besonders belastend. Die Ergebnisse der europaweiten Rare-Barometer-Umfrage, durchgeführt von EURORDIS, der European Organisation for Rare Diseases, zeigen auf erschreckende Weise, dass Menschen mit seltenen Erkrankungen in unserem Land deutlich schlechtergestellt sind als im restlichen Europa. Denn während der europäische Schnitt für die Dauer einer Diagnosestellung bei 4,7 Jahren liegt, müssen Betroffene in Österreich für eine korrekte bestätigte Diagnose mit einer durchschnittlichen Dauer von 7,3 Jahren rechnen – sie warten also rund zweieinhalb Jahre länger. Das berichtet Pro Rare Austria, Allianz für seltene Erkrankungen.