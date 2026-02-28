Vorteilswelt
Bundesliga-Endspurt

Fünf Teams, drei Tickets – Finish wird zum Krimi

Fußball National
28.02.2026 12:30
Hartbergs Elias Havel (li.) führt mit zehn Toren weiter die Schützenliste an.
Hartbergs Elias Havel (li.) führt mit zehn Toren weiter die Schützenliste an.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nervenkitzel pur am Super-Sonntag in der Fußball-Bundesliga: Ein Quintett feilscht um die letzten Plätze für die Meistergruppe, die Wiener Großklubs zittern, die Außenseiter hoffen. Das ist die Ausgangslage vor den letzten beiden Runden.

0 Kommentare

Salzburg ist fix, Sturm laut klubinternen Berechnungen zu 99,8 Prozent durch. LASK steht mit zumindest einem Bein ebenso in der Meistergruppe. Wolfsberg und Tirol sind hingegen so gut wie aus dem Rennen.

Mehr Krone+ Artikel

Fußball National
28.02.2026 12:30
Loading
