Fünf Teams, drei Tickets – Finish wird zum Krimi

LIVE: Wie weit fliegen unsere ÖSV-Adler am Kulm?
Nervenkitzel pur am Super-Sonntag in der Fußball-Bundesliga: Ein Quintett feilscht um die letzten Plätze für die Meistergruppe, die Wiener Großklubs zittern, die Außenseiter hoffen. Das ist die Ausgangslage vor den letzten beiden Runden.
Salzburg ist fix, Sturm laut klubinternen Berechnungen zu 99,8 Prozent durch. LASK steht mit zumindest einem Bein ebenso in der Meistergruppe. Wolfsberg und Tirol sind hingegen so gut wie aus dem Rennen.
