Ehefrau gewürgt und bedroht: Täter auf der Flucht

Erneut ist es in Wien zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen. Polizisten wurden am Freitag gegen 17.50 Uhr zu einer Wohnung in Meidling gerufen, nachdem laute Hilferufe einer Frau gemeldet worden waren.
Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 42-jähriger Mann im Zuge eines Streits seine Ehefrau gewürgt und ihr mit dem Umbringen gedroht haben – für den Fall, dass sie die Polizei verständigt. Eine Angehörige der Frau bekam die Situation mit und alarmierte den Notruf.
Opfer verletzt im Spital
Das Opfer wurde verletzt und musste von der Rettung notfallmedizinisch versorgt sowie ins Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige flüchtete noch vor dem Eintreffen der Beamten aus der Wohnung.
Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete seine Festnahme an, nach dem Mann wird aktuell gefahndet.
