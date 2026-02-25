Salzburg: Variantenfahrer starb bei Lawinenabgang

Ein einheimischer Skifahrer war am Dienstag in St. Johann im Salzburger Pongau von seiner Freundin als vermisst gemeldet worden. Die Einsatzkräfte konnten den 33-Jährigen erst am Abend in einer Lawine abseits der Pisten orten. Am Mittwoch konnte er nur mehr tot geborgen werden.
Nach der Alarmierung der Einsatzkräfte starteten Bergrettung, Alpinpolizei, Freiwillige Feuerwehr und Mitarbeiter der Bergbahnen im Bereich des Gernkogels eine Suchaktion. Aufgrund der letzten Verwendung des Skitickets des Einheimischen konnte das Suchgebiet im Bereich der Straßalmbahn eingegrenzt werden.
„Wegen der angespannten Lawinensituation wurde auf ein Einfahren ins freie Gelände verzichtet. Wir konzentrierten uns auf den Pistenrand sowie auf angrenzende Bereiche. Dabei entdeckten wir drei Lawinenkegel, die durch die drei Hundeführer und mittels Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts gecheckt wurden“, berichtet Bergrettungs-Einsatzleiter Martin Stifter.
Handy-Ortung führte Einsatzkräfte zum Toten
Mit einer Handy-Ortung durch die Polizei konnte die genaue Position des Verunglückten gefunden werden. Er befand sich auf rund 1400 Metern Seehöhe im rund 40 Grad steilen, bewaldeten Gelände. In diesem Bereich herrschte am Dienstag oberhalb der Waldgrenze Lawinenwarnstufe 4 von 5. „Wir suchten auf der Nassschneelawine mittels LVS-Geräts nach dem Mann und konnten ihn finden“, sagt Stifter.
Der gut ausgerüstete Variantenfahrer dürfte durch die Lawine tödlich verletzt worden sein. Nachdem es sich um einen steilen, lawinengefährlichen Graben gehandelt hatte, wurde der Tote erst am Mittwochvormittag geborgen.
