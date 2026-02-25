Salzburg: Variantenfahrer starb bei Lawinenabgang

Handy-Ortung führte Einsatzkräfte zum Toten

Mit einer Handy-Ortung durch die Polizei konnte die genaue Position des Verunglückten gefunden werden. Er befand sich auf rund 1400 Metern Seehöhe im rund 40 Grad steilen, bewaldeten Gelände. In diesem Bereich herrschte am Dienstag oberhalb der Waldgrenze Lawinenwarnstufe 4 von 5. „Wir suchten auf der Nassschneelawine mittels LVS-Geräts nach dem Mann und konnten ihn finden“, sagt Stifter.