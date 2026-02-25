Lawinenopfer (20) erlag im Spital Verletzungen

Traurige Nachrichten kommen eine Woche nach einem Lawinenabgang in Kirchberg im Tiroler Bezirk Kitzbühel: Jener 20-Jährige, der am vergangenen Mittwoch von den Schneemassen rund 250 Meter mitgerissen worden ist, ist nun in der Klinik Innsbruck verstorben.
Der junge Österreicher war am vergangenen Mittwoch mit einem gleichaltrigen Begleiter im Bereich Pengelstein unterwegs gewesen, als er in einem steilen Hang von Schneemassen mitgerissen wurde. Es dauerte rund 20 Minuten, bis sein Begleiter den 20-Jährigen mithilfe mehrerer anderer Freerider aus einer Tiefe von rund 2,10 Metern ausgraben konnten.
Die Besatzung des alarmierten Notarzthubschraubers musste den Verschütteten noch vor Ort rund drei Minuten reanimieren, anschließend wurde er in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Dort wurde er seitdem auf der Intensivstation behandelt. Doch wie die Polizei nun mitteilte, verloren die Ärzte am Mittwoch, also eine Woche nach dem Lawinenabgang, den Kampf um das Leben des jungen Einheimischen. Die schwarze Serie an Lawinentoten reißt damit weiterhin nicht ab. Zuletzt wurde in St. Johann in Pongau ein Variantenfahrer (33) tot aus einer Lawine geborgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.