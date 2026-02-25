Vorteilswelt
Nach einer Woche

Lawinenopfer (20) erlag im Spital Verletzungen

Tirol
25.02.2026 15:22
Die Lawine ging im Skigebiet KitzSki im Bereich Pengelstein ab.
Die Lawine ging im Skigebiet KitzSki im Bereich Pengelstein ab.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Traurige Nachrichten kommen eine Woche nach einem Lawinenabgang in Kirchberg im Tiroler Bezirk Kitzbühel: Jener 20-Jährige, der am vergangenen Mittwoch von den Schneemassen rund 250 Meter mitgerissen worden ist, ist nun in der Klinik Innsbruck verstorben. 

Der junge Österreicher war am vergangenen Mittwoch mit einem gleichaltrigen Begleiter im Bereich Pengelstein unterwegs gewesen, als er in einem steilen Hang von Schneemassen mitgerissen wurde. Es dauerte rund 20 Minuten, bis sein Begleiter den 20-Jährigen mithilfe mehrerer anderer Freerider aus einer Tiefe von rund 2,10 Metern ausgraben konnten. 

Die Besatzung des alarmierten Notarzthubschraubers musste den Verschütteten noch vor Ort rund drei Minuten reanimieren, anschließend wurde er in die Klinik nach Innsbruck geflogen. 

Dort wurde er seitdem auf der Intensivstation behandelt. Doch wie die Polizei nun mitteilte, verloren die Ärzte am Mittwoch, also eine Woche nach dem Lawinenabgang, den Kampf um das Leben des jungen Einheimischen. Die schwarze Serie an Lawinentoten reißt damit weiterhin nicht ab. Zuletzt wurde in St. Johann in Pongau ein Variantenfahrer (33) tot aus einer Lawine geborgen. 

Tirol
25.02.2026 15:22
Tirol

