Lawinenopfer (20) erlag im Spital Verletzungen

Dort wurde er seitdem auf der Intensivstation behandelt. Doch wie die Polizei nun mitteilte, verloren die Ärzte am Mittwoch, also eine Woche nach dem Lawinenabgang, den Kampf um das Leben des jungen Einheimischen. Die schwarze Serie an Lawinentoten reißt damit weiterhin nicht ab. Zuletzt wurde in St. Johann in Pongau ein Variantenfahrer (33) tot aus einer Lawine geborgen.