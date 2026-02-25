Großeinsatz im Zillertal nach drei Lawinenabgängen

Gefahrenstufe weiter groß

Laut dem Lawinenreport des Landes liegt für ganz Nordtirol weiterhin zumindest Warnstufe 3 (von 5), also erheblich, vor. In vielen Teilen des Landes liegt die Warnstufe sogar bei 4 (groß). Im Süden von Osttirol hingegen liegt die Gefahrenstufe zum Teil nur noch bei 2.