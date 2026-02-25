Vorteilswelt
Bergretter vor Ort

Großeinsatz im Zillertal nach drei Lawinenabgängen

Tirol
25.02.2026 12:25
Die Lawinengefahr bleibt in Tirol groß.
Die Lawinengefahr bleibt in Tirol groß.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Porträt von Peter Freiberger
Porträt von Nicole Greiderer
Von Martin Oberbichler , Peter Freiberger und Nicole Greiderer

Gleich drei Lawinenabgänge im freien Gelände wurden am Mittwoch kurz vor 12 Uhr im hinteren Zillertal gemeldet. Ob bzw. wie viele Personen verschüttet wurden, ist derzeit noch unklar. Ein Großeinsatz läuft. Weiter hohe Lawinengefahr auf Tiroler Bergen.

0 Kommentare

Auch am heutigen Mittwoch ist die Lawinengefahr hoch. So wurden von der Zillertaler Gletscherbahn in Hintertux im Bereich der Lärmstangenbahn gegen 11.37 Uhr gemeldet, dass sich eine Person in einem Lawinenkegel befinde. Nach Angabe der Leitstelle Tirol war diese Person dort „am Suchen“.

„Wir wissen jedoch nicht, ob tatsächlich jemand verschüttet ist“, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Ein Großeinsatz war die Folge. Die Bergrettung Tux mit zwei Lawinenhunden sowie die Helis „Alpin 5“ und „Heli 4“ stehen im Einsatz. Auch der Polizeihubschrauber Libelle Tirol ist vor Ort.

Insgesamt sind in besagtem Bereich drei größere Lawinen abgegangen. Diese wurden alle abgesucht. Gegen 13 Uhr hatte man laut Polizei noch niemanden gefunden, die Lawinenhunde standen aber noch im Einsatz.

Gefahrenstufe weiter groß
Laut dem Lawinenreport des Landes liegt für ganz Nordtirol weiterhin zumindest Warnstufe 3 (von 5), also erheblich, vor. In vielen Teilen des Landes liegt die Warnstufe sogar bei 4 (groß). Im Süden von Osttirol hingegen liegt die Gefahrenstufe zum Teil nur noch bei 2.

Der Lawinenwarndienst erwartete mit Erwärmung und Sonneneinstrahlung im Tagesverlauf nasse Lawinen, speziell in höheren Lagen oberhalb der Waldgrenze könnten Wintersportler leicht Schneebretter auslösen. Auch der Alpenverein warnte am Mittwoch vor Touren im freien Gelände.

Nach dem lawinenreichen Wochenende auf Tirols Bergen gab es auch noch an den vergangenen Tagen zahlreiche Meldungen über Schneebretter. So ging im Kaunertal eine Lawine auf eine Straße ab, verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Einen Tag zuvor verschlang eine Staublawine die Franz-Senn-Hütte im Stubaital.

Tirol
25.02.2026 12:25
Tirol

