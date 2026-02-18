Vorteilswelt
Fünf Helis im Einsatz

Lawinenabgänge in Tirol fordern mehrere Verletzte

Tirol
18.02.2026 11:40
Eine der Lawinen ging in Kirchberg ab.
Eine der Lawinen ging in Kirchberg ab.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Manuel Schwaiger
Porträt von Peter Freiberger
Von Manuel Schwaiger und Peter Freiberger

Gefordert waren die Einsatzkräfte am Aschermittwoch wieder wegen Lawinenabgängen in Tirol. Von der Leitstelle gingen Meldungen aus Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) und aus Fiss (Bezirk Landeck) ein. Fünf Hubschrauber standen im Einsatz.

Die erste Alarmmeldung ging um kurz vor 11 Uhr ein. „Lawine im alpinen Gelände, eine Person verschüttet“, lautete der Einsatztext für Kirchberg. „Es wird derzeit im Bereich Brunn nach einer verschütteten Person gesucht“, teilte der Schichtleiter der Leitstelle auf Nachfrage mit. Am Sucheinsatz waren zwei Hubschrauber und die Bergrettung beteiligt.

Laut den Bergbahnen Kitzbühel war es im Bereich Pengelstein zu dem Lawinenabgang gekommen. Die verschüttete Person konnte bald gefunden und ins Krankenhaus geflogen werden. „Zum genauen Gesundheitszustand und zur Nationalität können keine Angaben gemacht werden.“ Gegen 11.50 Uhr wurde der Einsatz für beendet erklärt.

Zitat Icon

Zwei Personen wurden komplett und eine teilverschüttet.

Der Schriftleiter der Leitstelle Tirol


Drei Verschüttete auch in Fiss
Nur wenige Minuten später – um kurz nach 11 Uhr – kam schon die nächste Einsatzmeldung daher. In Fiss wurden drei Verschüttete gemeldet. „Zwei Personen wurden komplett und eine teilverschüttet“, so der Schichtleiter. In Fiss standen drei Hubschrauber sowie mehrere Bergrettungen und Hundestaffeln im Einsatz. Laut den Fisser Bergbahnen war es im Bereich der Adlerroute, einer gesperrten Skiroute, zu dem Abgang gekommen.

Gegen 12.30 Uhr teilte die Polizei gegenüber der „Krone“ mit, dass die Verschütteten geborgen werden konnten. Eine Person musste reanimiert werden.

Lesen Sie auch:
Stufe 4 von 5!
In Tirol herrscht weiterhin große Lawinengefahr
18.02.2026

Stufe vier von fünf am Mittwoch
Wie berichtet, galt am Mittwoch die vierte Warnstufe auf der fünfstufigen Skala. Dabei können ausgeprägte Schwachschichten im Schnee leicht ausgelöst werden.

Tirol
18.02.2026 11:40
