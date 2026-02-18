Lawinenabgänge in Tirol fordern mehrere Verletzte



Drei Verschüttete auch in Fiss

Nur wenige Minuten später – um kurz nach 11 Uhr – kam schon die nächste Einsatzmeldung daher. In Fiss wurden drei Verschüttete gemeldet. „Zwei Personen wurden komplett und eine teilverschüttet“, so der Schichtleiter. In Fiss standen drei Hubschrauber sowie mehrere Bergrettungen und Hundestaffeln im Einsatz. Laut den Fisser Bergbahnen war es im Bereich der Adlerroute, einer gesperrten Skiroute, zu dem Abgang gekommen.