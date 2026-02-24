Mann verwechselt
Verschlepptes „falsches Opfer“ (85) ist tot
Eineinhalb Wochen nach der anscheinend auf einer Verwechslung beruhenden Entführung eines 85-Jährigen in Sydney darf man leider nicht mehr auf ein Happy End hoffen.
Am Dienstag sollen in der Nähe eines Golfklubs in Pitt Town, einer Kleinstadt nordwestlich von Sydney, die sterblichen Überreste des Mannes entdeckt worden sein. Das teilte die Polizei mit, eine rechtsmedizinische Untersuchung soll nun Gewissheit verschaffen.
Der bei der Polizei von New South Wales für Raub und Schwerverbrechen zuständige Abteilungsleiter, Andrew Marks, verurteilte vor Journalisten das skrupellose Vorgehen der Entführer gegen einen unschuldigen Mann. Die Familie des Opfers sei zutiefst bestürzt, fügte Marks hinzu. Australische Medien berichteten, Videos und Fotos zeigten, dass das Entführungsopfer schwere Verletzungen erlitten habe.
Drei Kidnapper verschleppten Witwer
Drei Eindringlinge hatten den 85-jährigen allein lebenden Witwer und Großvater Chris Baghsarian am 13. Februar in der Früh aus seinem Haus in Ryde, einem nördlichen Vorort von Sydney, verschleppt. Ein paar Tage später rief Marks die Entführer öffentlich auf, den auf Medikamente angewiesenen alten Mann freizulassen. „Ich bin hundertprozentig sicher, dass sie die falsche Person haben“, sagte der Kriminalist damals.
Den Ermittlungen zufolge wollten die Kidnapper eigentlich einen mit einem kriminellen Netzwerk in Verbindung stehenden Mann entführen, wie australische Medien berichteten. Baghsarian und seine Familie hätten allerdings keinerlei Verbindungen zur Unterwelt, hatte Marks in seinem Appell an die Entführer betont.
