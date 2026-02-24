Verschlepptes „falsches Opfer“ (85) ist tot

Drei Kidnapper verschleppten Witwer

Drei Eindringlinge hatten den 85-jährigen allein lebenden Witwer und Großvater Chris Baghsarian am 13. Februar in der Früh aus seinem Haus in Ryde, einem nördlichen Vorort von Sydney, verschleppt. Ein paar Tage später rief Marks die Entführer öffentlich auf, den auf Medikamente angewiesenen alten Mann freizulassen. „Ich bin hundertprozentig sicher, dass sie die falsche Person haben“, sagte der Kriminalist damals.