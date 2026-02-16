Vorteilswelt
Mann verwechselt

Kidnapper verschleppten „falsches“ Opfer (85)

Ausland
16.02.2026 12:32
Die australische Polizei ist überzeugt, dass die Entführer gar nicht Chris Baghsarian entführen ...
Die australische Polizei ist überzeugt, dass die Entführer gar nicht Chris Baghsarian entführen wollten, sondern einen Mann aus der Unterwelt.(Bild: Krone KREATIV/ Eric Akashi – stock.adobe.com, facebook.com/nswpoliceforce)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Australien wurde ein betagter Mann offenbar irrtümlich entführt: Die Polizei appellierte an die unbekannten Täter, Chris Baghsarian wieder freizulassen. Die Kriminellen wollten offenbar einen Mann aus der Unterwelt verschleppen, die sie mit dem 85-Jährigen verwechselten. 

0 Kommentare

Baghsarian sei auf Medikamente angewiesen und müsse so schnell wie möglich freigelassen werden, sagte Polizeichef Andrew Marks am Montag vor Journalisten. Drei Männer waren Freitagfrüh in Baghsarians Wohnung in Sydney eingedrungen und hatten ihn verschleppt.

Polizei: „Haben die falsche Person“
Den Ermittlungen zufolge wollten die Kidnapper eigentlich einen mit einem kriminellen Netzwerk in Verbindung stehenden Mann entführen, wie der Sender ABC berichtete. Baghsarian habe keinerlei Verbindungen zur Unterwelt, betonte Polizeichef Marks: „Ich bin hundertprozentig sicher, dass sie die falsche Person haben“, sagte er.

Überwachungskameras hielten die Entführung von Baghsarian fest:

Opfer in Schlafanzug verschleppt
Bei seiner Entführung trug der 85-Jährige laut Polizei einen grauen Schlafanzug und ein rot-grünes Flanellhemd. Seine Familie sei in großer Sorge um ihn. Medienberichten zufolge sind unter Kriminellen in Sydney Fotos und Videos in Umlauf, die Baghasarian mit schweren Verletzungen zeigen.

Ausland
16.02.2026 12:32
