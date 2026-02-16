Kidnapper verschleppten „falsches“ Opfer (85)

Opfer in Schlafanzug verschleppt

Bei seiner Entführung trug der 85-Jährige laut Polizei einen grauen Schlafanzug und ein rot-grünes Flanellhemd. Seine Familie sei in großer Sorge um ihn. Medienberichten zufolge sind unter Kriminellen in Sydney Fotos und Videos in Umlauf, die Baghasarian mit schweren Verletzungen zeigen.