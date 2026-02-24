Finnisch-schwedischer Hexentanz im Porgy & Bess

Wechselbad der Gefühle

Viel Raum für Überraschung – und Freude für offene Ohren: Mit seiner kleinen, aber gut bestückten Elektronikstation bringt Gustafsson schwebenden Sound ins Geschehen und baut immer wieder abenteuerlich-verstörende Geräuschlandschaften. Das selten gespielte Basssaxophon taucht nicht nur in die Tiefe der Welt, sondern betritt auch kehlig-raue Seitenwege – auf denen Pohjonen die rockig-kantigen Qualitäten des Akkordeons hervorkehrt oder auch wie ein Basso continuo die Grundlinie zieht. Unvermutet kippt die Stimmung in die Idylle – und schleicht sich feiner Groove ein. Zwischendurch.