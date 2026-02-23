Beichler hat beim Debüt sogar Don Didi beeindruckt

Wann haben Sie zuletzt eine Salzburger Mannschaft so spielen sehen? Da müsste man in der Datenbank wohl weit zurückgehen. Im Vergleich zu den Vormonaten unter Ex-Coach Thomas Letsch waren die Bullen nicht wiederzuerkennen.
Feuer, Spielwitz, Einsatz von der ersten bis zur letzten Minute – all das sehnten die Fans des ehemaligen Serienmeisters schon ganz lange herbei. Und Daniel Beichler lieferte bei seinem Debüt auch voll ab.
Was zur Wahrheit gehört: Bei der Premiere des Steirers ging dem Tabellenführer auch alles auf. Sein Team lag früh mit zwei Toren in Front, hatte dann auch das nötige Glück, nicht den Ausgleich zu kassieren. Selbst stellten die Bullen das Spielen aber nie ein. Über 90 Minuten rannten sie dem Gegner um die Ohren und hätten auch noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können.
In kurzer Zeit verpasste Beichler seinem Team, das zuvor viel schuldig geblieben war, ein neues, aber doch auch wieder bekanntes Gesicht. So ging es zumindest dem schwer geschlagenen LASK-Trainer Didi Kühbauer: „Das war das Salzburg, das man von früher kennt.“ Mehr Lob geht für den neuen Bullen-Coach bei seinem Einstand eigentlich kaum.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.