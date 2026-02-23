Beichler hat beim Debüt sogar Don Didi beeindruckt

Was zur Wahrheit gehört: Bei der Premiere des Steirers ging dem Tabellenführer auch alles auf. Sein Team lag früh mit zwei Toren in Front, hatte dann auch das nötige Glück, nicht den Ausgleich zu kassieren. Selbst stellten die Bullen das Spielen aber nie ein. Über 90 Minuten rannten sie dem Gegner um die Ohren und hätten auch noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können.