Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Schlagerspiel

Beichler hat beim Debüt sogar Don Didi beeindruckt

Red Bull Salzburg
23.02.2026 07:00
Das Debüt für die Bullen gelang Coach Beichler voll und ganz.
Das Debüt für die Bullen gelang Coach Beichler voll und ganz.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Wann haben Sie zuletzt eine Salzburger Mannschaft so spielen sehen? Da müsste man in der Datenbank wohl weit zurückgehen. Im Vergleich zu den Vormonaten unter Ex-Coach Thomas Letsch waren die Bullen nicht wiederzuerkennen.

0 Kommentare

Feuer, Spielwitz, Einsatz von der ersten bis zur letzten Minute – all das sehnten die Fans des ehemaligen Serienmeisters schon ganz lange herbei. Und Daniel Beichler lieferte bei seinem Debüt auch voll ab.

Was zur Wahrheit gehört: Bei der Premiere des Steirers ging dem Tabellenführer auch alles auf. Sein Team lag früh mit zwei Toren in Front, hatte dann auch das nötige Glück, nicht den Ausgleich zu kassieren. Selbst stellten die Bullen das Spielen aber nie ein. Über 90 Minuten rannten sie dem Gegner um die Ohren und hätten auch noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können.

Lesen Sie auch:
Sasa Kalajdzic im Duell mit Stefan Lainer
Stimmen zum Schlager
„Freut mich, dass wir auf Deckel bekommen haben“
22.02.2026
Bundesliga-Schlager
Red Bull Salzburg fertigt den LASK mit 5:1 ab
22.02.2026
Red Bull Salzburg
Beichler setzt beim Debüt gleich aufs Klopp-System
22.02.2026

In kurzer Zeit verpasste Beichler seinem Team, das zuvor viel schuldig geblieben war, ein neues, aber doch auch wieder bekanntes Gesicht. So ging es zumindest dem schwer geschlagenen LASK-Trainer Didi Kühbauer: „Das war das Salzburg, das man von früher kennt.“ Mehr Lob geht für den neuen Bullen-Coach bei seinem Einstand eigentlich kaum.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Red Bull Salzburg
23.02.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bayern-Trainer Vincent Kompany
„Verrückte Minuten“
Wechsel-Wirrwarr bei Bayern: Kompany klärt auf
Folge von Sonntag
Gemeinsam schwitzen und fitter werden mit Philipp
HLA-Schlagerspiel
Linz besiegt Bregenz mit 35:33
Folge von Samstag
Mehr Mobilität, Kraft und weniger Verspannungen
krone.tv-Sport-News:
Kein Medaillenzuwachs + Neuschnee Spielverderber
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
239.814 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
155.696 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
139.228 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
2582 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1041 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf