Ehemalige DDR-Station vor Rügen wird versteigert

„War nicht für längeren Aufenthalt gedacht“

Früher habe es nicht viel auf der kleinen Insel gegeben, sagte Burkhard Lenz, der nach dem Ende der DDR mit einem Freund Ideen für den Umbau hatte. Die Einrichtung sei nicht für einen längeren Aufenthalt gedacht gewesen, sagte er. „Man hatte keine 220 Volt, es gab auch kein Trinkwasser auf der Insel. Das wurde immer mit Tanks da rübergebracht.“ Meist seien die Soldaten nur einzelne Tage dort gewesen, sagte Lenz, der selbst viele von ihnen kannte. Die Pläne, die Insel umzubauen, ließ er schlussendlich wieder fallen.