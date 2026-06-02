Baumgartners WM-Aus ++ Puchner beendet Karriere

Christoph Baumgartner fällt verletzungsbedingt für die Fußball-Weltmeisterschaft aus, Mirjam Puchner hängt die Ski-Schuhe an den Nagel und trotz Sinner-Aus stehen drei Italiener unter den Top Acht bei den French Open – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 2. Juni.