ÖFB-Psychologe: „Das hat der Teamchef geschafft“

ÖFB-Sportpsychologe Alexander Schneider analysiert das Auftreten des Nationalteams. „Das Betreuerteam und der Teamchef haben es geschafft, eine Mannschaft zu entwickeln, wo Spieler gerne hinkommen und sich wohlfühlen“, sagte er im „Krone“-Interview am Rande des Legenden-Turniers der Caritas Käfigleague.