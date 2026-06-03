Diese neuen Regeln gelten bei der Fußball-WM 2026

Bei der 23. Ausgabe der WM müssen sich die Spieler und Fans an etliche Veränderungen gewöhnen, denn seit 1. Juni gelten im Weltfußball neue Regeln …
Dazu zählt: Spieler, die bei Streitigkeiten den Mund verdecken, können wegen möglicher diskriminierender Äußerungen mit Rot bestraft werden. Wer aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung das Spielfeld verlässt, riskiert ebenfalls einen Ausschluss und eine Niederlage am Grünen Tisch.
Gelbe Karten werden bereits nach der Gruppenphase gestrichen. Um Zeitspiel einzudämmen, führen Schiedsrichter auch bei Einwürfen und Abstößen Countdowns ein. Der VAR erhält zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten, etwa bei Gelb-Roten Karten. Zudem sind in jedem Spiel zwei fixe Trinkpausen vorgesehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.