Diese neuen Regeln gelten bei der Fußball-WM 2026

Dazu zählt: Spieler, die bei Streitigkeiten den Mund verdecken, können wegen möglicher diskriminierender Äußerungen mit Rot bestraft werden. Wer aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung das Spielfeld verlässt, riskiert ebenfalls einen Ausschluss und eine Niederlage am Grünen Tisch.