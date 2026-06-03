Haifischbecken F1: „Fressen oder gefressen werden“

„Bin genau so, wie ihr mich hier seht“

Heftete man sich in den letzten Tagen an die Fersen des Jungstars, dann ist dieser Schluss durchaus gerechtfertigt. Nachdem Antonelli in Brisghella die Lorenzo-Bandini-Trophäe für herausragende Leistungen im Motorsport erhalten hatte, fand er deutliche Worte. „Natürlich habe ich mit Toto Wolff auch über die Situation 2016 gesprochen, er hat mir alle negativen, aber auch die positiven Aspekte aufgezeigt. Denn ich weiß auch, dass die Herausforderung mit George im Laufe der Saison noch sehr hart wird“, sagte der Bolognesi und betonte mit Blick auf die unzähligen Fans in der 7000-Seelen-Gemeinde: „Ich bin genau so, wie ihr mich hier seht, ich stehe mit beiden Beinen am Boden, aber auf der Rennstrecke sieht die Sache anders aus. Da gibt es kein Engelsgesicht, die Formel 1 ist ein großes Haifischbecken, in dem man frisst oder gefressen wird!“