WM-Aus: Rührende Worte von Baumgartners Ehefrau

„Nicht jede Frage braucht heute eine Antwort. Vielleicht werden wir auch nie eine finden. Was ich aber weiß ist, dass du mindestens doppelt so stark zurückkommen wirst! Und bis dahin musst du nicht alles verstehen oder allein tragen. Manchmal reicht es, einfach weiterzugehen – Schritt für Schritt. Du bist der stärkste Mensch der Welt“, schrieb Sandrine in ihrer Instagram-Story.