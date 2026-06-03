WM-Aus: Rührende Worte von Baumgartners Ehefrau

Auch für Sandrine Baumgartner ist es ein Schock, dass ihr Ehemann nicht zur Fußball-WM nach Amerika fliegen kann. Auf Instagram schrieb sie ihrem Christoph eine rührende Botschaft ...
„Nicht jede Frage braucht heute eine Antwort. Vielleicht werden wir auch nie eine finden. Was ich aber weiß ist, dass du mindestens doppelt so stark zurückkommen wirst! Und bis dahin musst du nicht alles verstehen oder allein tragen. Manchmal reicht es, einfach weiterzugehen – Schritt für Schritt. Du bist der stärkste Mensch der Welt“, schrieb Sandrine in ihrer Instagram-Story.
Stich beim Aufwärmen
Baumgartner hatte beim Aufwärmen zum Testspiel gegen Tunesien am Montag einen Stich im rechten Oberschenkel gespürt, die MRT-Untersuchung ergab tags darauf eine Verletzung der Muskulatur.
Für den Leipzig-Stürmer ist der Traum von der WM in Amerika damit tragischerweise geplatzt. Wer für Baumgartner in den Kader nachrücken wird, werde aktuell intern abgestimmt. „Der ÖFB wird dazu zu gegebener Zeit gesondert informieren“, heißt es vom Verband.
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