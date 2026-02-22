„Freut mich, dass wir auf Deckel bekommen haben“

Sasa Kalajdzic (LASK): „Man darf nicht vergessen, dass das immer noch Salzburg ist. Nichtsdestotrotz haben wir diesen Lauf und das Selbstvertrauen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie uns mit drei Schüssen drei Tore gemacht haben. Sie waren auch besser im Spiel und giftig in den Zweikämpfen. Es ist ein verdienter Sieg. Schade, da wir Momente hatten, wo wir wieder zurückkommen hätten können. Und in ungünstigen Momenten die Gegentore bekommen. Gratuliere an Salzburg. In gewissen Situationen darfst du dich nicht so verhalten, wie wir es gemacht haben. Es freut mich, dass wir jetzt mal eine auf den Deckel bekommen haben. Nicht, weil wir die letzten Spiele schlecht performt haben. Weil man einfach sieht, dass man in keiner Sekunde nachlassen darf.“