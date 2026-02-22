Vorteilswelt
Stimmen zum Schlager

„Freut mich, dass wir auf Deckel bekommen haben“

Bundesliga
22.02.2026 20:43
Sasa Kalajdzic im Duell mit Stefan Lainer
Sasa Kalajdzic im Duell mit Stefan Lainer(Bild: GEPA)
Red Bull Salzburg hat den großen Bundesliga-Schlager am Sonntag mit 5:1 beim LASK gewonnen. Hier gibt es die Stimmen zum Spiel.

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Man hat ein gutes Spiel gesehen, vor allem von Salzburg. Es ist nicht das Beste, wenn du kurz nach Spielbeginn gleich 0:2 hinten bist. Wenn wir das 2:2 machen, hätten wir zurückkommen können. Salzburg ist der absolut verdiente Sieger, weil sie die bessere Mannschaft waren. Wir waren nicht auf unserem höchsten Niveau. Salzburg war diese Mannschaft, die man von früher kennt, sie haben uns kaum Zeit gelassen, wir waren durch den Rückstand nicht so im Spiel. Aus diesen Niederlagen müssen wir lernen. Salzburg hat den Anspruch, dass sie jedes Mal Meister werden müssen, wenn sie auf diesem Niveau spielen.“

Lesen Sie auch:
Red Bull Salzburg ließ dem LASK keine Chance.
Bundesliga-Schlager
Red Bull Salzburg fertigt den LASK mit 5:1 ab
22.02.2026

Daniel Beichler (Salzburg-Trainer): „Wenn uns wer vor dem Spiel gesagt hätte, dass wir 5:1 gewinnen, hätten wir es unterschrieben. Die Jungs haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Dass es in den ersten vier Tagen nicht perfekt läuft, war klar. Ich habe einige Dinge gesehen, die mir gefallen haben. Es war eine coole Energie zu spüren. In der zweiten Hälfte hatten wir weniger Zugriff. In Box-Situationen müssen wir uns verbessern. Es geht weniger um die Tabellenführung, weit mehr um den Auftritt. Es tut uns gut, ein sehr ordentliches Spiel bei einem sehr starken Gegner gezeigt zu haben. Das Team kommt als erstes, dann können die Jungs auch glänzen.“

Sasa Kalajdzic (LASK): „Man darf nicht vergessen, dass das immer noch Salzburg ist. Nichtsdestotrotz haben wir diesen Lauf und das Selbstvertrauen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie uns mit drei Schüssen drei Tore gemacht haben. Sie waren auch besser im Spiel und giftig in den Zweikämpfen. Es ist ein verdienter Sieg. Schade, da wir Momente hatten, wo wir wieder zurückkommen hätten können. Und in ungünstigen Momenten die Gegentore bekommen. Gratuliere an Salzburg. In gewissen Situationen darfst du dich nicht so verhalten, wie wir es gemacht haben. Es freut mich, dass wir jetzt mal eine auf den Deckel bekommen haben. Nicht, weil wir die letzten Spiele schlecht performt haben. Weil man einfach sieht, dass man in keiner Sekunde nachlassen darf.“

