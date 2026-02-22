Beichler setzt beim Debüt gleich aufs Klopp-System

Der deutsche Ex-Trainer perfektionierte das 4-3-3 beim FC Liverpool. Mit Spielern wie Mohamed Salah, Sadio Mane und Co. beendete er so die jahrelange Erfolglosigkeit der Engländer und gewann die wichtigsten Titel auf Vereinsebene. Eine mögliche Veränderung kündigte Klopp bei seinem Besuch im Österreich-Haus bei den Olympischen Spiele sogar selbst zwischen den Zeilen an: „Wir müssen anders Fußball spielen“, sagte der 58-Jährige, angesprochen auf die Entlassung von Letsch. Übrigens: Bei Schwesterklub Leipzig setzt man seit der Bestellung von Trainer Ole Werner mit der Saison 2025/26 ebenso auf die Klopp-Formation.