Keine Einigung in 7. Runde: Längere Streiks folgen

Angebot für Gewerkschaft „mehr als unverschämt“

Nach sieben Runden sei „das mehr als unverschämt und zeigt die Geringschätzung, die den Beschäftigten entgegengebracht wird. Wie angekündigt, werden daher die Streiks ausgeweitet.“ Um Bewegung in die Verhandlung zu bringen, sei man von der offiziellen Forderung nach einem Lohn- und Gehaltsplus von 3,5 Prozent abgerückt und habe die Forderung auf drei Prozent reduziert.