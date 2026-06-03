Arnautovic’ großer Wunsch erfüllte sich nicht

„Mein Wunsch ist, dass wir alle gesund bleiben.“ Die Hoffnung, welche Marko Arnautovic noch unmittelbar nach dem montägigen 1:0 gegen Tunesien geäußert hatte, zerschlug sich leider am gestrigen Vormittag. Als die Spieler bereits bei ihren Familien weilten, da vom definitiven Aus für Teamkollegen Christoph Baumgartner erfuhren. Da fiel es auch um einiges schwerer, den Kopf nochmals so richtig freizubekommen: „Sie haben am Dienstag und Mittwoch frei, ehe wir Donnerstag in Richtung USA abheben“, sagte Ralf Rangnick nach dem 1:0 gegen Tunesien zum finalen Fahrplan auf heimischem Boden. Abschalten so kurz vor dem endgültigen Aufbruch in das Abenteuer WM wird schwierig, für den Teamchef stand fest: „Ich bleibe auf jeden Fall in Wien, weil es keinen Sinn macht, jetzt noch mal wegen einer Nacht nach Salzburg zurückzukehren.“