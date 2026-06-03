Arnautovic’ großer Wunsch erfüllte sich nicht

Während die ÖFB-Teamspieler vor dem Abflug am Donnerstag die letzten Stunden bei ihren Familien genießen, ist der WM-Traum für Christoph Baumgartner geplatzt. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Christian Reichel ...
„Mein Wunsch ist, dass wir alle gesund bleiben.“ Die Hoffnung, welche Marko Arnautovic noch unmittelbar nach dem montägigen 1:0 gegen Tunesien geäußert hatte, zerschlug sich leider am gestrigen Vormittag. Als die Spieler bereits bei ihren Familien weilten, da vom definitiven Aus für Teamkollegen Christoph Baumgartner erfuhren. Da fiel es auch um einiges schwerer, den Kopf nochmals so richtig freizubekommen: „Sie haben am Dienstag und Mittwoch frei, ehe wir Donnerstag in Richtung USA abheben“, sagte Ralf Rangnick nach dem 1:0 gegen Tunesien zum finalen Fahrplan auf heimischem Boden. Abschalten so kurz vor dem endgültigen Aufbruch in das Abenteuer WM wird schwierig, für den Teamchef stand fest: „Ich bleibe auf jeden Fall in Wien, weil es keinen Sinn macht, jetzt noch mal wegen einer Nacht nach Salzburg zurückzukehren.“
Nicolas Seiwald nutzte die kurze Zeit, „um nochmals heim nach Salzburg zu fahren, die Zeit mit Familie, Freundin und einigen Freunden zu verbringen“. Torhüter Alexander Schlager ist sich ebenfalls bewusst, dass es rund um ihn nur noch ein Thema gibt – die WM: „Die Euphorie spürt man, sie vereint das ganze Land. Es freut uns sehr, dass wir als Mannschaft so viel positive Energie abbekommen.“ Für Arnautovic wiederum endete sein wohl letzter Auftritt im Happel-Stadion abrupt – mit der Auswechslung nach 45 Minuten. „Wehmut war keine dabei. Außerdem habe ich ohnehin vor, nochmals zurückzukommen, um mich von allen zu verabschieden.“
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