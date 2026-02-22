Vorteilswelt
Bundesliga im TICKER

LIVE ab 17 Uhr: LASK gegen Red Bull Salzburg

Bundesliga
22.02.2026 04:48
Das Duell um die Tabellenführung: Moses Usor (re.) gegen Karim Konaté oder LASK gegen den FC Red ...
Das Duell um die Tabellenführung: Moses Usor (re.) gegen Karim Konaté oder LASK gegen den FC Red Bull Salzburg ...(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

20. Runde in Österreichs Bundesliga: Der LASK empfängt den FC Red Bull Salzburg. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Nach Pep Lijnders und Thomas Letsch soll es in Salzburg nun also Daniel Beichler richten. Der ehemalige Sturm-Graz-Kicker stieg drei Tage nach dem mageren 1:1 gegen Nachzügler GAK vom Liefering-Coach zum Einser-Chef auf und startet mit der aktuell wohl schwierigsten Aufgabe in den neuen Job.

„Wir haben alle Bock auf diese Begegnung!“
Der LASK mag vergessen haben, wie sich eine Niederlage anfühlt, Beichler will den Linzern dieses Gefühl wieder nahebringen. „Ich freue mich auf dieses Spitzenspiel. Wir haben alle Bock auf diese Begegnung, auch weil wir zeigen können, dass wir eine richtig gute Mannschaft sind“, bekräftigte der 37-Jährige.

Der LASK wiederum vermied zuletzt beim 1:1 in Ried in buchstäblich letzter Minute die erste Niederlage in zwölf Pflichtspielen unter Dietmar Kühbauer, meisterwürdig war nicht zuletzt der Wille. Und an dem soll es auch diesmal nicht mangeln.

„Wir benötigen eine sehr gute Leistung, dahinter steckt sehr harte Arbeit, wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute stark im Kopf sein“, betonte Erfolgsgarant Kühbauer. Salzburg sei zwar „immer noch ein Topteam“, aber nicht mehr in alter Blüte. „Früher hast du ab der ersten Minute nicht gewusst, was passiert. Da hat sich was verändert, die Mannschaften beweisen mehr Mut“, konstatierte der Burgenländer.

Bundesliga
22.02.2026 04:48
