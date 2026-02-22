LIVE ab 17 Uhr: LASK gegen Red Bull Salzburg

„Wir benötigen eine sehr gute Leistung, dahinter steckt sehr harte Arbeit, wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute stark im Kopf sein“, betonte Erfolgsgarant Kühbauer. Salzburg sei zwar „immer noch ein Topteam“, aber nicht mehr in alter Blüte. „Früher hast du ab der ersten Minute nicht gewusst, was passiert. Da hat sich was verändert, die Mannschaften beweisen mehr Mut“, konstatierte der Burgenländer.