Moskau soll Ukrainer zu Anschlägen anstiften

Das teilte die ukrainische Polizei mit, die eine 33-jährige Ukrainerin als mutmaßliche Täterin festgenommen hat. Wie berichtet, hatten sich die Explosionen kurz nach Mitternacht ereignet. Zunächst eilten die Sicherheitskräfte wegen eines angeblichen Einbruchs zu einem Geschäft nahe der Altstadt von Lwiw. Doch als sie dort ankamen, wurde die erste Explosion ausgelöst. Eine zweite folgte, als Verstärkung eintraf. Eine Polizistin (23) war auf der Stelle tot, sechs weitere Einsatzkräfte wurden lebensgefährlich verletzt.