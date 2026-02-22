„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik

Gegenüber dem Nachrichtenportal „Kyiv Independent“ gab der Ortschef 15 Personen als verletzt an. „Das war ein Terroranschlag“, so Sadowyj. Laut einem Reporter hatten sich die Explosionen kurz nach Mitternacht ereignet. Das Portal zitierte eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft, wonach die Sicherheitskräfte zunächst wegen eines angeblichen Einbruchs zu einem Geschäft nahe der Altstadt von Lwiw geeilt seien. Als sie dort ankamen, sei die erste Explosion ausgelöst worden – und eine zweite dann, als kurz darauf Verstärkung eintraf.