Mordpläne gegen ukrainische Politiker vereitelt

Das gaben die Strafverfolgungsbehörden in der Ukraine und in Moldau am Freitag bekannt. Demnach steckt Moskau hinter den Attentatsplänen. Den Täterinnen und Tätern sollen bis zu 100.000 Dollar (umgerechnet 85.000 Euro) pro Mord angeboten worden sein. „Die Summe hing von der Bekanntheit und dem Einfluss des potenziellen Opfers ab“, sagte der ukrainische Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko. Gegen wen sich die Attentatspläne neben Jusow gerichtet haben sollen, sagte er nicht.